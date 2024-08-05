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Сильные дожди придут в Приморский край

Осадки сохранятся на протяжении нескольких дней.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +28°
Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 6 числа, погодные условия останутся неизменными: в некоторых муниципалитетах сохранится дожди. При этом через некоторое время в край придут сильные осадки, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».

Средняя температура воздуха составит +26…+32 °C. А во Владивостоке столбики термометра покажут +22…+25 °C. При этом в дальневосточной столице ветер успокоится, ближе ко второй половине дня распогодится.

В среду, 7 августа, дожди усилятся и распространятся практически по всей территории региона, они усилятся. Во Владивостоке ожидаются морось и туман.

В четверг, 8 августа, сильные дожди продолжатся. Во Владивостоке лить будет по большей части утром, а к обеду осадки прекратятся. Столбик термометра покажет +25…+29 °C.

В пятницу, 9 августа, осадки наконец прекратятся, а воздух немного прогреется.

Ранее «КП» писала о последствиях непогоды к 4 августа.