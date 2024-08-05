Сильные дожди придут в Приморский край

Во вторник, 6 числа, погодные условия останутся неизменными: в некоторых муниципалитетах сохранится дожди. При этом через некоторое время в край придут сильные осадки, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
Средняя температура воздуха составит +26…+32 °C. А во Владивостоке столбики термометра покажут +22…+25 °C. При этом в дальневосточной столице ветер успокоится, ближе ко второй половине дня распогодится.
В среду, 7 августа, дожди усилятся и распространятся практически по всей территории региона, они усилятся. Во Владивостоке ожидаются морось и туман.
В четверг, 8 августа, сильные дожди продолжатся. Во Владивостоке лить будет по большей части утром, а к обеду осадки прекратятся. Столбик термометра покажет +25…+29 °C.
В пятницу, 9 августа, осадки наконец прекратятся, а воздух немного прогреется.
Ранее «КП» писала о последствиях непогоды к 4 августа.