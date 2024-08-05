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Сильнейшая магнитная буря накроет Новосибирскую область 5 августа

Для поддержания хорошего самочувствия эксперты советуют вести здоровый образ жизни и уделять внимание своему состоянию.

Источник: ESA

5 августа 2024 года Новосибирскую область накроет мощная магнитная буря, прогнозируемая на уровне пяти баллов. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Специалисты предупреждают, что метеозависимым людям стоит проявить осторожность и внимательно следить за своим здоровьем. Ожидается, что магнитная буря может вызвать головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном.

В связи с этим горожанам не рекомендуется переусердствовать с физическими нагрузками и проводить много времени на работе. Для поддержания хорошего самочувствия эксперты советуют вести здоровый образ жизни и уделять внимание своему состоянию.

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