Сильнейшая магнитная буря накроет Новосибирскую область 5 августа

5 августа 2024 года Новосибирскую область накроет мощная магнитная буря, прогнозируемая на уровне пяти баллов. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Специалисты предупреждают, что метеозависимым людям стоит проявить осторожность и внимательно следить за своим здоровьем. Ожидается, что магнитная буря может вызвать головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном.
В связи с этим горожанам не рекомендуется переусердствовать с физическими нагрузками и проводить много времени на работе. Для поддержания хорошего самочувствия эксперты советуют вести здоровый образ жизни и уделять внимание своему состоянию.