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Новосибирская «Сибирь» уступила «Волгарю» в первом домашнем матче чемпионата

В чемпионате в зоне «Золото» Второй лиги «Сибирь» провела первый домашний матч. Новосибирцы уступили астраханскому «Волгарю» со счетом 0:1.

Источник: БЕЛТА

Единственный мяч был забит в середине первого тайма. После прострела с левого фланга атаки мяч рикошетом от одного из защитников влетел в ворота новосибирцев. Во втором тайме хорошие возможности забить гол были у обеих команд, но ни одной из них футболисты не воспользовались.

По итогам третьего тура первенства «Сибирь» опустилась на самое дно турнирной таблицы — на десятое место, у команды одно очко. Лидирует же «Челябинск», набравший семь очков.

В зоне «Серебро» омский «Иртыш» в минувшие выходные сыграл вничью в гостях с «Краснодаром-2» — 3:3.