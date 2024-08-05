Новосибирская «Сибирь» уступила «Волгарю» в первом домашнем матче чемпионата

Единственный мяч был забит в середине первого тайма. После прострела с левого фланга атаки мяч рикошетом от одного из защитников влетел в ворота новосибирцев. Во втором тайме хорошие возможности забить гол были у обеих команд, но ни одной из них футболисты не воспользовались.