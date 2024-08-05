Следователи заинтересовались качеством ремонта красноярских сталинок перед Универсиадой

В пресс-службе ведомства пояснили, что проверка началась после сообщений в СМИ об обрушении отделки домов на улицах Робеспьера, Карла Маркса, Горького и проспекте Мира. Все здания построены в 1940—1950-х годах, часть из них являются объектами культурного наследия регионального значения. Все дома ремонтировали перед Универсиадой 2019 года.