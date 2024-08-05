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Следователи заинтересовались качеством ремонта красноярских сталинок перед Универсиадой

Глава Следственного комитета РФ поручил начать проверку о ненадлежащем обслуживании домов в центре Красноярска.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе ведомства пояснили, что проверка началась после сообщений в СМИ об обрушении отделки домов на улицах Робеспьера, Карла Маркса, Горького и проспекте Мира. Все здания построены в 1940—1950-х годах, часть из них являются объектами культурного наследия регионального значения. Все дома ремонтировали перед Универсиадой 2019 года.

Однако сейчас с них начали падать фрагменты облицовки и других конструкций. Недавно из-за этого пострадала 77-летняя женщина — она получила травму головы из-за обрушения части балкона. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Руководитель ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии должен будет доложить главе Следкома РФ о результатах расследования дела, а также о ненадлежащем обслуживании многоквартирных домов.

СК