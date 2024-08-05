Новый учебный год в Башкирии начнется 2 сентября

«Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае он начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. Таким образом, первый день в учебном году 2024/2025 придется на 2 сентября», — прокомментировал министр.