Новый учебный год в Башкирии начнется 2 сентября

В новом учебном году занятия в учебных заведениях Башкирии начнутся в понедельник, 2 сентября. Об этом в своих соцсетях сообщил министр образования региона Ильдар Мавлетбердин.
По его словам, к нему поступает много вопросов, касающихся начала занятий в этом году.
«Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае он начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. Таким образом, первый день в учебном году 2024/2025 придется на 2 сентября», — прокомментировал министр.