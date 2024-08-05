Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый учебный год в Башкирии начнется 2 сентября

1 сентября выпало на воскресенье.

В новом учебном году занятия в учебных заведениях Башкирии начнутся в понедельник, 2 сентября. Об этом в своих соцсетях сообщил министр образования региона Ильдар Мавлетбердин.

По его словам, к нему поступает много вопросов, касающихся начала занятий в этом году.

«Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае он начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. Таким образом, первый день в учебном году 2024/2025 придется на 2 сентября», — прокомментировал министр.

образование