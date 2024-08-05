Омские ревизоры показали бассейн-долгострой ОмГУПСа

О результатах своей работы омские ревизоры не сообщили, но опубликовали снимок с актуальным состоянием спортивного объекта.
На фотографии, датированной 25 июля 2024 года видно завершенную отделку и монтаж инженерных коммуникаций. Руки подрядчика требует лишь чаша бассейна (см. ниже).
Отметим, о строительстве крытого плавательного комплекса при ОмГУПС говорит, как минимум с 2017 года.
На момент публикации материала в качестве подрядчика бассейна-долгостроя заявлено ООО «ДАНСтрой». Сроки сдачи Госстройнадзор в своем сообщении не называет.