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Омские ревизоры показали бассейн-долгострой ОмГУПСа

В понедельник, 5 августа 2024 года, в пресс-службе Госстройнадзора Омской области отчитались о проведение внеплановой проверки на объекте капитального строительства «Пристройка к учебному корпусу № 6 — учебный корпус № 7 (плавательный бассейн)». Строительство идет по адресу: улица Декабристов, 178, что в Центральном округе Омска.

Источник: SuperOmsk.ru

О результатах своей работы омские ревизоры не сообщили, но опубликовали снимок с актуальным состоянием спортивного объекта.

На фотографии, датированной 25 июля 2024 года видно завершенную отделку и монтаж инженерных коммуникаций. Руки подрядчика требует лишь чаша бассейна (см. ниже).

Отметим, о строительстве крытого плавательного комплекса при ОмГУПС говорит, как минимум с 2017 года.

На момент публикации материала в качестве подрядчика бассейна-долгостроя заявлено ООО «ДАНСтрой». Сроки сдачи Госстройнадзор в своем сообщении не называет.

строительство