Омские ревизоры показали бассейн-долгострой ОмГУПСа

В понедельник, 5 августа 2024 года, в пресс-службе Госстройнадзора Омской области отчитались о проведение внеплановой проверки на объекте капитального строительства «Пристройка к учебному корпусу № 6 — учебный корпус № 7 (плавательный бассейн)». Строительство идет по адресу: улица Декабристов, 178, что в Центральном округе Омска.