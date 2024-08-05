Жители Башкирии на фоне зари смогут увидеть тонкий серпик молодой Луны.

Прошло два дня после новолуния и Солнцем будет освещено всего 4,6% лунного диска. Справа от Луны будет видна яркая звездочка — это Венера, у которой сейчас вечерняя видимость, но условия наблюдений для неё не благоприятны: весь август она заходит через 40 минут после Солнца и видна низко над горизонтом на фоне вечерней зари.