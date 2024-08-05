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Жители Башкирии на фоне зари смогут увидеть тонкий серпик молодой Луны

Жители Башкирии на фоне зари смогут увидеть тонкий серпик молодой Луны.

Источник: Уфимский городской планетарий

Жители Башкирии смогут наблюдать за молодой Луной и Венерой на вечернем небе 6 августа.

«Через несколько минут после захода Солнца (оно заходит в Уфе в 21.07) следует посмотреть на запад. И если у вас открытый горизонт в этом направлении, то, возможно, вам удастся у самого горизонта на фоне зари увидеть тонкий серпик молодой Луны», — сообщили в уфимском планетарии.

Прошло два дня после новолуния и Солнцем будет освещено всего 4,6% лунного диска. Справа от Луны будет видна яркая звездочка — это Венера, у которой сейчас вечерняя видимость, но условия наблюдений для неё не благоприятны: весь август она заходит через 40 минут после Солнца и видна низко над горизонтом на фоне вечерней зари.

Светила будут видны в созвездии Льва. Над горизонтом они будут находиться недолго: уже в 21.47 Венера скроется под горизонтом, а через 5 минут зайдет и Луна.

космос