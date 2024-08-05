Метеорологи назвали дату окончания серии дождей в Пермском крае

Метеорологи Пермского гидрометцентра назвали дату окончания серии дождей в Пермском крае.
По данным ЦГМС, в начале недели,
Ночью и утром велика вероятность образования туманной погоды. Температура воздуха при этом в ночное время будет опускаться до +11… +16 градусов. Днём в Перми воздух может прогреваться до +19… +24 градусов.
«По предварительному прогнозу, с 8 августа ожидается прекращение осадков и небольшое похолодание», — уточняют специалисты Пермского гидрометцентра.
Напомним, 2 августа в Перми прошёл мощный ливень, который затопил улицы. Вода попадала даже в салоны автобусов. На улице Локомотивной пермяки наблюдали образовавшийся в результате сильного дождя поток, похожий на реку.