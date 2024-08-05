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Метеорологи назвали дату окончания серии дождей в Пермском крае

В начале недели в некоторых территориях ожидаются ливни и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +28°
Источник: РИА "Новости"

Метеорологи Пермского гидрометцентра назвали дату окончания серии дождей в Пермском крае.

По данным ЦГМС, в начале недели, 5—6 августа характер погоды в регионе почти не изменится: в большинстве районов ночью продолжатся дожди. В некоторых территориях они будут кратковременными, а в некоторых — сильными. Местами ожидаются ливни с грозами.

Ночью и утром велика вероятность образования туманной погоды. Температура воздуха при этом в ночное время будет опускаться до +11… +16 градусов. Днём в Перми воздух может прогреваться до +19… +24 градусов.

«По предварительному прогнозу, с 8 августа ожидается прекращение осадков и небольшое похолодание», — уточняют специалисты Пермского гидрометцентра.

Напомним, 2 августа в Перми прошёл мощный ливень, который затопил улицы. Вода попадала даже в салоны автобусов. На улице Локомотивной пермяки наблюдали образовавшийся в результате сильного дождя поток, похожий на реку.