Метеорологи назвали дату окончания серии дождей в Пермском крае

По данным ЦГМС, в начале недели, 5—6 августа характер погоды в регионе почти не изменится: в большинстве районов ночью продолжатся дожди. В некоторых территориях они будут кратковременными, а в некоторых — сильными. Местами ожидаются ливни с грозами.