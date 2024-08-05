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По улицам Новосибирска гуляла голая девушка в одной майке

На данный момент неизвестно, куда направлялась девушка и откуда пришла.

Источник: Соцсети

В Новосибирске наблюдается тенденция: обнажённые люди становятся всё более частыми «гостями» городских улиц. Местные жители выражают недовольство по поводу таких инцидентов, которые регулярно фиксируются в социальных сетях.

По мнению горожан, причиной подобного поведения могут быть запрещённые вещества. Так, 4 августа в вечернее время на пересечении улиц Станиславского и Троллейной была замечена девушка в одной лишь майке. Свидетели происшествия сообщили об этом в телеграм-канал «АСТ-54 black».

На данный момент неизвестно, куда направлялась девушка и откуда пришла.

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