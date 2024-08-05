По улицам Новосибирска гуляла голая девушка в одной майке

По мнению горожан, причиной подобного поведения могут быть запрещённые вещества. Так, 4 августа в вечернее время на пересечении улиц Станиславского и Троллейной была замечена девушка в одной лишь майке. Свидетели происшествия сообщили об этом в телеграм-канал «АСТ-54 black».