По улицам Новосибирска гуляла голая девушка в одной майке

В Новосибирске наблюдается тенденция: обнажённые люди становятся всё более частыми «гостями» городских улиц. Местные жители выражают недовольство по поводу таких инцидентов, которые регулярно фиксируются в социальных сетях.
По мнению горожан, причиной подобного поведения могут быть запрещённые вещества. Так, 4 августа в вечернее время на пересечении улиц Станиславского и Троллейной была замечена девушка в одной лишь майке. Свидетели происшествия сообщили об этом в телеграм-канал «АСТ-54 black».
На данный момент неизвестно, куда направлялась девушка и откуда пришла.