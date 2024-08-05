Новосибирец поймал в Оби гигантскую щуку

В социальных сетях появилась информация, что 2 августа житель Новосибирска поймал гигантскую щуку.
Ее вес составил 10 300 грамм.
Уточним, что щука относится к семейству щуковых. Данный вид рыб распространен в пресных водах Евразии и Северной Америки. Обычно она обитает в прибрежных зонах, в водных зарослях, в непроточных или слабопроточных водах.
Длина щуки может достигать 1,5 метров, а вес — 35 килограммов. Однако чаще всего встречаются особи длиной до метра и весом до 8 килограммов.
Напомним, что жители Новосибирской области наблюдали северное сияние.