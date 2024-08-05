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Новосибирец поймал в Оби гигантскую щуку

В Оби житель Новосибирска поймал огромную щуку.

Источник: Соцсети

В социальных сетях появилась информация, что 2 августа житель Новосибирска поймал гигантскую щуку.

Ее вес составил 10 300 грамм.

Уточним, что щука относится к семейству щуковых. Данный вид рыб распространен в пресных водах Евразии и Северной Америки. Обычно она обитает в прибрежных зонах, в водных зарослях, в непроточных или слабопроточных водах.

Длина щуки может достигать 1,5 метров, а вес — 35 килограммов. Однако чаще всего встречаются особи длиной до метра и весом до 8 килограммов.

Напомним, что жители Новосибирской области наблюдали северное сияние.

флора и фауна