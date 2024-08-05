10 пожаров потушили в Иркутской области за выходные

В выходные дни пожарные вели борьбу со стихией сразу в трех районах Иркутской области. Пламя удалось усмирить на общей площади в 355 гектаров в Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах. Как сообщают в правительстве региона для тушения 4 августа потребовалось привлечь более 350 специалистов.
— Вновь зарегистрировано 4 августа и действуют семь лесных пожаров, возникших из-за гроз, в Катангском, Мамско-Чуйском и э Киренском районах. Продолжается тушение шести ранее зарегистрированных и действующих пожаров, — поделились в пресс-службе правительства.
«Взято в кольцо» пламя на площади более трех тысяч гектаров в Мамско-Чуйском, Ольхонском и Катангском районах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре подвели итоги Всероссийской патриотической игры «Зарница 2.0». Победители регионального этапа будут представлять Сибирский округ в Волгограде.