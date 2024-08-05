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Дожди накроют Омскую область: прогноз синоптиков

ОМСК, 5 августа, ФедералПресс. По информации синоптиков, в Омске и в области в ближайшие дни ожидаются дожди, а также грозы и туман. Подробнее об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +28°
Источник: Агентство «Москва»

В первый день новой рабочей недели в Омске ожидается до +27 градусов. При этом в некоторых районах не исключены дожди и грозы. В ночные часы в районах не исключен туман. Аналогичная погода ожидается и во вторник, 6 августа.

В среду, 7 августа, в ночные часы температура поднимется до +17 градусов, а днем — зашкаливать до +29 градусов. Кроме того, повсеместно пройдут кратковременные дожди и грозы.

Дожди не прекратятся в ночь с 8 на 9 августа. К концу рабочей недели осадки распространятся на город и продолжатся в первой половине дня, при этом не исключены грозы.

Согласно долгосрочному прогнозу сервиса Ventusky.com, к концу недели в сибирском регионе похолодает. Так днем столбик термометра не поднимется выше +19 градусов, хотя в области ожидается до +22 градусов. По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится до 14 августа, а потом будет еще холоднее. Так на 15 августа синоптики прогнозируют +16 градусов в городе и до +19 градусов по области.