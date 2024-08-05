Дожди накроют Омскую область: прогноз синоптиков

Согласно долгосрочному прогнозу сервиса Ventusky.com, к концу недели в сибирском регионе похолодает. Так днем столбик термометра не поднимется выше +19 градусов, хотя в области ожидается до +22 градусов. По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится до 14 августа, а потом будет еще холоднее. Так на 15 августа синоптики прогнозируют +16 градусов в городе и до +19 градусов по области.