Дожди накроют Омскую область: прогноз синоптиков

В первый день новой рабочей недели в Омске ожидается до +27 градусов. При этом в некоторых районах не исключены дожди и грозы. В ночные часы в районах не исключен туман. Аналогичная погода ожидается и во вторник, 6 августа.
В среду, 7 августа, в ночные часы температура поднимется до +17 градусов, а днем — зашкаливать до +29 градусов. Кроме того, повсеместно пройдут кратковременные дожди и грозы.
Дожди не прекратятся в ночь с 8 на 9 августа. К концу рабочей недели осадки распространятся на город и продолжатся в первой половине дня, при этом не исключены грозы.
Согласно долгосрочному прогнозу сервиса Ventusky.com, к концу недели в сибирском регионе похолодает. Так днем столбик термометра не поднимется выше +19 градусов, хотя в области ожидается до +22 градусов. По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится до 14 августа, а потом будет еще холоднее. Так на 15 августа синоптики прогнозируют +16 градусов в городе и до +19 градусов по области.