Улицы Ленина и Гамарника в Хабаровске так и остались перекрытыми

— По Гамарника пришлось прокладывать временную трубу диаметром 400 мм для обеспечения жителей района горячей водой. Это порядка 500 метров «времянки». Без этого решения очень много людей осталось бы без горячего водоснабжения. Именно из-за этого сроки сдачи объекта несколько сдвинулись, — рассказали в пресс-службе ДГК. Что касается улицы Ленина, мэр Хабаровска Сергей Кравчук несколько раз заявлял, что магистраль откроется раньше. В частности, назывался срок 5 августа. Но при этом ДГК изначально сообщало о том, что проезд будет закрыт на 45 дней, то есть, с 1 июля по 15 августа.