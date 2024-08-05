Улицы Ленина и Гамарника в Хабаровске так и остались перекрытыми

Несмотря на заявленные даты по открытию для автомобильного движения улиц Ленина и Гамарника в Хабаровске, они остаются перекрытыми и работы по замене теплотрасс продолжаются. Новые сроки завершения работ остаются неясными до сих пор, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ранее было говорилось, что улица Гамарника будет перекрыта с 22 июля по 5 августа, но пока она заблокирована.
— По Гамарника пришлось прокладывать временную трубу диаметром 400 мм для обеспечения жителей района горячей водой. Это порядка 500 метров «времянки». Без этого решения очень много людей осталось бы без горячего водоснабжения. Именно из-за этого сроки сдачи объекта несколько сдвинулись, — рассказали в пресс-службе ДГК. Что касается улицы Ленина, мэр Хабаровска Сергей Кравчук несколько раз заявлял, что магистраль откроется раньше. В частности, назывался срок 5 августа. Но при этом ДГК изначально сообщало о том, что проезд будет закрыт на 45 дней, то есть, с 1 июля по 15 августа.
Напомним, на улице Ленина рабочие только 31 июля закончили монтаж трубопровода и провели подготовку к строительству монолитного канала, где будут уложены коммуникации. Также заливаются бетоном стены новой тепловой камеры и армируются стены монолитного канала под улицей Ленина. При этом бетону нужно время, чтобы набрать необходимую прочность.