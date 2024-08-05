У жителей омских Нефтяников на весь день отключат горячую воду

5 августа с 9 утра до 13 часов проверяют трубопровод в районе ул. 19-го Партсъезда и 22-го Апреля. Также с 9 утра, но уже до 17 часов идёт испытание трубопроводов в районе ул. Нефтезаводской, 20-го Партсъезда, Энергетиков, пр. Культуры.