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У жителей омских Нефтяников на весь день отключат горячую воду

ОмскРТС проводит испытания трубопроводов.

Источник: Reuters

Гидравлические испытания проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону.

На сайте ОмскРТС опубликована информация о гидравлических испытаниях трубопроводов в Нефтяниках и Кировском округе областного центра.

5 августа с 9 утра до 13 часов проверяют трубопровод в районе ул. 19-го Партсъезда и 22-го Апреля. Также с 9 утра, но уже до 17 часов идёт испытание трубопроводов в районе ул. Нефтезаводской, 20-го Партсъезда, Энергетиков, пр. Культуры.

Если омичи увидели повреждения или любые другие неисправности на тепловых сетях, их просят сообщить по телефону 40−06−91 (диспетчерская ОмскРТС).

ЖКХ