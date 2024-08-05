Четыре рейса были направлены в Новосибирск из-за тумана в Томске

Утром в понедельник, 5 августа четыре рейса, летевших в Томск из разных городов России, были направлены на запасной аэродром в Новосибирске. Информацию об этом распространило агентство «Интерфакс».
Как сообщается, причиной послужил туман, накрывший Томск этим утром. В результате, в Толмачёво были перенаправлены рейсы «Аэрофлота» и S7 из Москвы, Nordwind Airlines из Санкт-Петербурга и «ЮВТ Аэро» из Казани.
По данным онлайн-табло аэропорта Томска, задержка составляет около 3 часов, что повлияет и на время вылета обратных рейсов.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что рейс Москва — Иркутск сел в Новосибирске из-за супругов-дебоширов.