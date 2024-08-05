Четыре рейса были направлены в Новосибирск из-за тумана в Томске

Как сообщается, причиной послужил туман, накрывший Томск этим утром. В результате, в Толмачёво были перенаправлены рейсы «Аэрофлота» и S7 из Москвы, Nordwind Airlines из Санкт-Петербурга и «ЮВТ Аэро» из Казани.