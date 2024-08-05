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Синоптики пообещали красноярцам теплую и дождливую погоду

Максимальная температура днем не превысит +28 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Krasnoyarskmedia

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске ожидается дождливая, но теплая погода. Сегодня, 5 августа, максимальная температура не превысит +25 и +18 в светлое и темное время суток.

Завтра днем ожидается +24, а ночью незначительно похолодает до +16.

В среду синоптики обещают +22 днем и +17 ночью.

В четверг ожидается +24 и +16 в светлое и темное время суток.

В пятницу, 9 августа, днем температура составит +26, а ночью столбик термометра опустится до +17.

В субботу днем незначительно потеплеет до +28. Ночью также ожидается +17.

В воскресенье, 11 августа, синоптики обещают +26 днем и +19 ночью.