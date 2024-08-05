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Первая неделя августа в Новосибирске будет дождливой

НОВОСИБИРСК, 5 августа, ФедералПресс. В Новосибирске синоптики на ближайшую неделю прогнозируют небольшие дожди. Ожидается облачность с прояснениями, температура воздуха будет варьироваться в пределах +20…+25 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

«Небольшой дождь, столбик термометра покажет +24…+25 градусов», — рассказали метеорологи о прогнозе погоды на понедельник, 5 августа.

Во вторник, 6 августа, в Новосибирске пройдет небольшой дождь температура воздуха составит +21…+23 градусов тепла. Ветер будет слабые юго-западный. 7 августа синоптики обещают также дождливую погоду с дневными температурами +22…+23 градусов. В четверг вероятность дождей сохранится, воздух прогреется до +24 градусов тепла.

Напомним, первые заморозки зафиксировали в Якутии, там выпал снег.