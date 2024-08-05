Первая неделя августа в Новосибирске будет дождливой

Во вторник, 6 августа, в Новосибирске пройдет небольшой дождь температура воздуха составит +21…+23 градусов тепла. Ветер будет слабые юго-западный. 7 августа синоптики обещают также дождливую погоду с дневными температурами +22…+23 градусов. В четверг вероятность дождей сохранится, воздух прогреется до +24 градусов тепла.