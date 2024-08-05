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Стала известна дата перенесённого концерта Басты в Красноярске

В Красноярске должны состояться два концерта знаменитого музыканта.

Источник: РИА "Новости"

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, должен выступить в Красноярске в ноябре. Обновлённый график тура музыканта появился на его официальных ресурсах.

В Красноярске должны состояться два концерта исполнителя — 5 и 6 ноября во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Напомним, рэпер должен был посетить столицу Красноярского края ещё в июне прошлого года, однако тогда выступление отменили без объяснения причин.

Организаторы отметили, что ранее приобретённые на официальных сайтах и кассах билеты будут заменены новыми, так как была изменена площадка.

Некоторые поклонники артиста не дождались выступления и стали требовать возврата денег, однако организаторы отказали в этом. Тогда красноярцы обратились в Роспотребнадзор и смогли суммарно вернуть 400 тысяч рублей.

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