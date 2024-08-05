Стала известна дата перенесённого концерта Басты в Красноярске

В Красноярске должны состояться два концерта исполнителя — 5 и 6 ноября во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Напомним, рэпер должен был посетить столицу Красноярского края ещё в июне прошлого года, однако тогда выступление отменили без объяснения причин.