Стала известна дата перенесённого концерта Басты в Красноярске

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, должен выступить в Красноярске в ноябре. Обновлённый график тура музыканта появился на его официальных ресурсах.
В Красноярске должны состояться два концерта исполнителя — 5 и 6 ноября во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Напомним, рэпер должен был посетить столицу Красноярского края ещё в июне прошлого года, однако тогда выступление отменили без объяснения причин.
Организаторы отметили, что ранее приобретённые на официальных сайтах и кассах билеты будут заменены новыми, так как была изменена площадка.
Некоторые поклонники артиста не дождались выступления и стали требовать возврата денег, однако организаторы отказали в этом. Тогда красноярцы обратились в Роспотребнадзор и смогли суммарно вернуть 400 тысяч рублей.