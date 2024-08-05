В Иркутске приводят в порядок остановки общественного транспорта и пешеходные переходы

Особое внимание по поручению мэра Руслана Болотова уделяют остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
«Очищаем “зебры”, а также подземные и надземные конструкции. Подметаем их, проводим мытье, покраску, собираем мусор. При необходимости ремонтируем поврежденные элементы. Аналогичные работы организованы и возле остановочных пунктов», — отметил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
В конце прошлой рабочей недели такие объекты привели в нормативное состояние на Шевцова, Декабрьских Событий, Култукской, Софьи Перовской, Лызина, Красноказачьей, Трактовой, Рабочей, Сурикова, Чкалова, Сухэ-Батора, Марата, 5-й Армии, Ленина, Российской, Свердлова, Степана Разина, 3-го Июля, Лермонтова, Красном Пути, Генерала Доватора, Олонской, Маршала Конева. Уборка дорог и тротуаров состоялась на Маяковского, Медведева, Сергеева, Аргунова, Мамина-Сибиряка, Алмазной, Вампилова, Розы Люксембург, Мира, Мелентьева, Академической, Безбокова, Гоголя, 2-й Железнодорожной, Джамбула, Боткина, Челнокова, Береговой, Депутатской, Дыбовского, Карла Либкнехта, 4-й Советской, Александра Невского, Братской, Дорожной, Урожайной, Поленова, Ямской, объездной Свердловского района.
Также в столице Прибайкалья проводят очистку элементов ливневой канализации, откачку воды с пониженных участков, вывоз веток, покос травы на газонах, ремонт мелких повреждений бетонных колодцев, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска. Горожанам напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (3952) 520−112, 269−783.