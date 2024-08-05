В Иркутске приводят в порядок остановки общественного транспорта и пешеходные переходы

Также в столице Прибайкалья проводят очистку элементов ливневой канализации, откачку воды с пониженных участков, вывоз веток, покос травы на газонах, ремонт мелких повреждений бетонных колодцев, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска. Горожанам напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (3952) 520−112, 269−783.