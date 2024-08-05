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Хоценко сообщил о подготовке омской трассы на Казахстан через Одесское

В понедельник, 5 августа 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о ходе подготовки дороги Омск — Одесское — граница Республики Казахстан к нормативному состоянию.

Источник: РИА "Новости"

Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как отметил глава региона, в этом году дорожники обновят пятикилометровый участок. Заявляется, что этот отрезок с точками от 83 до 88 км готов на 93%.

Дополнительно идет ремонт на участке 97−98 км в Одесском районе. Здесь проводится фрезерование изношенного полотна, устранение мест неровностей, укрепление основания с добавлением цемента.

В общей сложности по нацпроекту «БКД» дорожниками приведено к нормативному состоянию 55 км омской трассы на Казахстан.