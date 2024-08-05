Хоценко сообщил о подготовке омской трассы на Казахстан через Одесское

Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Как отметил глава региона, в этом году дорожники обновят пятикилометровый участок. Заявляется, что этот отрезок с точками от 83 до 88 км готов на 93%.
Дополнительно идет ремонт на участке 97−98 км в Одесском районе. Здесь проводится фрезерование изношенного полотна, устранение мест неровностей, укрепление основания с добавлением цемента.
В общей сложности по нацпроекту «БКД» дорожниками приведено к нормативному состоянию 55 км омской трассы на Казахстан.