В Свердловской области МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде

Аналогичное предупреждение было объявлено и на 4 августа. На время непогоды жителей региона просят отказаться от походов и отдыха не природе. Водителям советуют быть внимательней на дорогах — не стоит пересекать подтопленные участки проезжей части. В такой ситуации лучше перестроиться в правый ряд, включить аварийные огни и переждать ливень.