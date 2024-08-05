В Свердловской области МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде

В Свердловской области МЧС продлило предупреждение о сильных осадках. Дожди в регионе ожидаются и 5 августа.
— 5 августа местами ожидается сильный дождь. МЧС России по Свердловской области просит соблюдать меры безопасности, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.
Аналогичное предупреждение было объявлено и на 4 августа. На время непогоды жителей региона просят отказаться от походов и отдыха не природе. Водителям советуют быть внимательней на дорогах — не стоит пересекать подтопленные участки проезжей части. В такой ситуации лучше перестроиться в правый ряд, включить аварийные огни и переждать ливень.
В случае возникновения ЧП необходимо сообщить о нем в пожарно-спасательную службу по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.
По данным синоптика Алексея Пулина, 5 августа в Екатеринбурге ожидается небольшой дождь, есть вероятность грозы. Об этом он сообщает в своем telegram-канале.