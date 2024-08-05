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В Свердловской области МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде

Жителей Среднего Урала предупредили о сильных дождях.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области МЧС продлило предупреждение о сильных осадках. Дожди в регионе ожидаются и 5 августа.

— 5 августа местами ожидается сильный дождь. МЧС России по Свердловской области просит соблюдать меры безопасности, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Аналогичное предупреждение было объявлено и на 4 августа. На время непогоды жителей региона просят отказаться от походов и отдыха не природе. Водителям советуют быть внимательней на дорогах — не стоит пересекать подтопленные участки проезжей части. В такой ситуации лучше перестроиться в правый ряд, включить аварийные огни и переждать ливень.

В случае возникновения ЧП необходимо сообщить о нем в пожарно-спасательную службу по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

По данным синоптика Алексея Пулина, 5 августа в Екатеринбурге ожидается небольшой дождь, есть вероятность грозы. Об этом он сообщает в своем telegram-канале.