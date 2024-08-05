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Полярное сияние заметили на острове Ольхон в Иркутской области

Также красивое природное явление заметили в Осинском районе.

Источник: Иркутский планетарий

На острове Ольхон на Байкале в воскресенье, 4 августа, астрономы наблюдали полярное сияние. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Иркутского планетария.

«Полярное сияние на Ольхоне наблюдал Михаил Яхненко. Совместный проект Иркутского планетария, ИРАО и Института солнечно-земной физики продолжается», — рассказали АиФ-Иркутск в учреждении.

Также красивое природное явление заметили в Осинском районе Иркутской области. Полярное сияние — это оптическое явление, которое возникает в верхних слоях атмосферы планеты и переливается от зеленого до красного и фиолетового оттенков.

Напомним, что астрономы ищут жителей, которые 3 августа видели в небе над Иркутском пролетающий яркий болид. Астрономы просят очевидцев написать в чат планетария и сделать отчет для Международной метеорной станции.

Ранее АиФ-Иркутск писали о восьми мифах о космосе, семь из которых астроном Сергей Язев, опроверг.

космос