Омский автобус № 17 продлили до поселка Магистрального

Автобусный маршрут № 17 («Железнодорожный вокзал» — «Ново-Кировское кладбище») продлили до поселка Магистрального. Теперь транспорт не будет заезжать на территорию Ново-Кировского кладбище. Новая схема движения начала работать с 5 августа, сообщил мэр Сергей Шелест.