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Омский автобус № 17 продлили до поселка Магистрального

Измененная схема движения начала действовать с 5 августа.
Источник: Комсомольская правда

Автобусный маршрут № 17 («Железнодорожный вокзал» — «Ново-Кировское кладбище») продлили до поселка Магистрального. Теперь транспорт не будет заезжать на территорию Ново-Кировского кладбище. Новая схема движения начала работать с 5 августа, сообщил мэр Сергей Шелест.

Сейчас на маршруте работают 13 автобусов среднего класса. По будням по маршруту выполняют 123 рейса, по выходным и праздничным дням — 78 рейсов.

По словам Сергея Шелест, решение о продлении маршрута № 17 до поселка Магистрального было принято после многочисленных обращений омичей.

Ранее мы писали, что автобусный маршрут № 28 продлили до микрорайона «Прибрежный», а кольцевой маршрут № 96 стал длиннее.

Схема маршрута № 17 с 5 августа 2024 Фото: департамент транспорта.