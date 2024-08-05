Омский автобус № 17 продлили до поселка Магистрального

Автобусный маршрут № 17 («Железнодорожный вокзал» — «Ново-Кировское кладбище») продлили до поселка Магистрального. Теперь транспорт не будет заезжать на территорию Ново-Кировского кладбище. Новая схема движения начала работать с 5 августа, сообщил мэр Сергей Шелест.
Сейчас на маршруте работают 13 автобусов среднего класса. По будням по маршруту выполняют 123 рейса, по выходным и праздничным дням — 78 рейсов.
По словам Сергея Шелест, решение о продлении маршрута № 17 до поселка Магистрального было принято после многочисленных обращений омичей.
Ранее мы писали, что автобусный маршрут № 28 продлили до микрорайона «Прибрежный», а кольцевой маршрут № 96 стал длиннее.
Схема маршрута № 17 с 5 августа 2024 Фото: департамент транспорта.