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Чемпионов Олимпиады-2024 встретили в аэропорту Алматы

5 августа 2024 года обстановка в алматинском аэропорту такая: сотни болельщиков с овациями встретили Елдоса Сметова и других спортсменов олимпийской сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В составе прибывших спортсменов: олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовый призер Гусман Кыргызбаев.

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов в весе 60 кг завоевал золотую медаль Олимпиады в Париже. Это была его третья попытка взять «золото».

Своей победой он вызвал уважение казахстанских поклонников Олимпиады.

Спортсменов и тренеров встретили бурными овациями и цветами.

Звучали патриотические песни, поклонники спортсменов распечатали плакаты с фотографиями звезд спорта.

Отметим, что спортсменам подарили машины.

А тем временем Олимпиада-2024 продолжается и некоторые казахстанские спортсмены все еще борются за звание чемпионов. 5 августа они выступят в установленное время.