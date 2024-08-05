Сердечникам в жару надо обратиться к врачу — главный терапевт Крыма

В условиях жаркого климата сосуды имеют способность расширяться, и по всем физическим законам давление снижается даже у здорового человека. Поэтому у пациентов-гипертоников давление может понижаться, и в соответствии с этим следует изменять прием препаратов. Людям с сердечно-сосудистой недостаточностью следует обращаться в поликилиники с целью профилактики, а не тогда, когда трагедия уже случилась.