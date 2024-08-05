Сердечникам в жару надо обратиться к врачу — главный терапевт Крыма

«Они вынуждены постояннопринимать по пять и более лекарственных препаратов. Конечно, они должны в таких условиях обратиться к своему лечащему врачу для изменения схемы лечения. Возможно, врач уменьшит дозировку определенных препаратов, это очень важно», — говорит специалист.
Особенно это касается пациентов с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, а также для пациентов, страдающих несколькими тяжелыми хроническими заболеваниями.
«Например, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет превалирует у пациентов с ишемической болезнью сердца и вообще с заболеваниями сердечно сосудистой системы», — уточнила Ольга Барило.
В условиях жаркого климата сосуды имеют способность расширяться, и по всем физическим законам давление снижается даже у здорового человека. Поэтому у пациентов-гипертоников давление может понижаться, и в соответствии с этим следует изменять прием препаратов. Людям с сердечно-сосудистой недостаточностью следует обращаться в поликилиники с целью профилактики, а не тогда, когда трагедия уже случилась.
«Возможны тромбозы, тромбоэмболии. Застой в сосудах нижних конечностей может привести к инсультам либо другим хроническим заболеваниям, поэтому важно сотрудничество со своим лечащим врачом», — рекомендует специалист.
Чтобы уберечь сердце в жаркую погоду, следует пить не менее полутора литров воды в день, а также отказаться от вредных привычек и сократить пребывание на солнце. Такие рекомендации дает главный внештатный кардиолог минздрава Крыма, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Семашко Валерий Садовой.