В Приморье с 8 августа начнет работу новый пункт весогабаритного контроля

Напомним, в Приморье новую систему весогабаритного контроля на дорогах начали внедрять в октябре 2023 года. Как отмечали в правительстве, в западных и южных регионах России эта система работает давно, и там за первый год был собран миллиард штрафов. Транспортные компании, в свою очередь, предупреждали, что после этого внедрения стоимость перевозок может сильно возрасти, что отразится на повышении цен на товары.