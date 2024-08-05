В Приморье с 8 августа начнет работу новый пункт весогабаритного контроля

В районе села Знаменка в Приморье завершились работы по устройству автоматического пункта весогабаритного контроля. Он установлен на 328-м км федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. Работать в тестовом режиме комплекс начнет с 8 августа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».
Система может определить вес и габариты тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей без остановки транспортного средства, зафиксировать превышение нормативов по нагрузкам на ось и размерам, а также сделать фото— и видеофиксацию нарушений. Это обеспечит сохранность трассы благодаря защите от сверхнормативных нагрузок. Благодаря этому повысится безопасность движения и увеличит межремонтные сроки эксплуатации.
Работа в тестовом режиме продлится в течение трех месяцев, на 9 ноября намечен ввод пункта в эксплуатацию.
Напомним, в Приморье новую систему весогабаритного контроля на дорогах начали внедрять в октябре 2023 года. Как отмечали в правительстве, в западных и южных регионах России эта система работает давно, и там за первый год был собран миллиард штрафов. Транспортные компании, в свою очередь, предупреждали, что после этого внедрения стоимость перевозок может сильно возрасти, что отразится на повышении цен на товары.