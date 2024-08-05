Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Монтаж щита-гиганта «Лилия» стартовал на строительстве Рублево-Архангельской линии метро

На строительстве Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена стартовал монтаж щита-гиганта «Лилия». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Строительство Рублево-Архангельской линии метро: начался монтаж щита-гиганта “Лилия”. Его диаметр — больше 10 м. Такие щиты предназначены для прокладки двухпутных тоннелей, что значительно сокращает время работ в условиях плотной городской застройки», — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что «Лилия» пройдет 849 м под ул. Маршала Тухачевского, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина, ул. Живописная, 86-м кварталом района Хорошево-Мневники до соседней станции «Серебряный Бор». Затем — под акваторией Москвы-реки и Большого Строгинского затона до станции «Строгино».

«Рублево-Архангельская ветка станет третьей, которую помогает строить этот щит. “Лилия” уже работала на Некрасовской и Большой кольцевой линиях», — подчеркнул мэр.

метро
строительство
Собянин Сергей