Собянин: Монтаж щита-гиганта «Лилия» стартовал на строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Он отметил, что «Лилия» пройдет 849 м под ул. Маршала Тухачевского, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина, ул. Живописная, 86-м кварталом района Хорошево-Мневники до соседней станции «Серебряный Бор». Затем — под акваторией Москвы-реки и Большого Строгинского затона до станции «Строгино».