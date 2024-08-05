Грозы и сильные дожди пройдут местами по Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, в понедельник установится переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами по Брестской области — сильные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.
В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +20…+26°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, а также нарушение электроснабжения. Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Сильные дожди могут значительно снизить видимость и затруднить движение транспорта вплоть до его полной остановки, а также привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске в понедельник ожидается переменная облачность и возможен небольшой кратковременный дождь. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +23…+25°C. Ветер неустойчивый 3−8 м/с.
В Бресте и Гродно установится сегодня облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди и возможно прогремят грозы. Дневная температура воздуха в этих городах составит +21…+23°C. Ветер неустойчивый 3−8 м/с.
В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до +24…+26°C. В этих областных центрах в понедельник будет переменная облачность и без дождей. Ветер неустойчивый 3−8 м/с.
В Витебске прогнозируются аналогичные погодные условия: переменная облачность, без осадков, +22…+24°C, ветер неустойчивый 3−8 м/с.