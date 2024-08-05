Топ-5 новостей в Молдове на 5 августа

1. То ветер деревья валит и дождь заливает, то жара и засуха: В Молдове в первый понедельник августа установится небывалая для лета погода.
2. Почему такси в Кишиневе вызвать практически невозможно, а, если удалось, то приходится ждать полчаса: «Нам невыгодно брать заказы из приложений» — откровения таксиста.
3. Народ Молдовы миграцией и нестабильностью не напугать, и так бежим за границу от «хороших времен» рекордными темпами: Почему американцы ошиблись в своих предвыборных страшилках.
4. Молдова может остаться без электричества: «Оба министра — Спыну и Парликов — витают в несуществующих облаках».
5. Молдавская теннисистка завоевала медаль на Олимпиаде в Париже: Бронза у Кристины Букши, но наша страна эту победу потеряла.