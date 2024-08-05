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Топ-5 новостей в Молдове на 5 августа

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 5 августа 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

1. То ветер деревья валит и дождь заливает, то жара и засуха: В Молдове в первый понедельник августа установится небывалая для лета погода.

2. Почему такси в Кишиневе вызвать практически невозможно, а, если удалось, то приходится ждать полчаса: «Нам невыгодно брать заказы из приложений» — откровения таксиста.

3. Народ Молдовы миграцией и нестабильностью не напугать, и так бежим за границу от «хороших времен» рекордными темпами: Почему американцы ошиблись в своих предвыборных страшилках.

4. Молдова может остаться без электричества: «Оба министра — Спыну и Парликов — витают в несуществующих облаках».

5. Молдавская теннисистка завоевала медаль на Олимпиаде в Париже: Бронза у Кристины Букши, но наша страна эту победу потеряла.

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