В Самаре будет дождливо до середины недели

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
В понедельник, 5 августа, в Самаре переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5…10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха +23…+25 °C.
Во вторник и среду, 6 и 7 числа, в регионе ночью переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +13…+18 °C. Днем сохранится облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5…10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха +23…+28 °C.