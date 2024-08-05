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В Самаре будет дождливо до середины недели

Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды в Самарской области с 5 по 8 августа. По данным синоптиков, в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В понедельник, 5 августа, в Самаре переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5…10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха +23…+25 °C.

Во вторник и среду, 6 и 7 числа, в регионе ночью переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +13…+18 °C. Днем сохранится облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5…10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха +23…+28 °C.