В Москве построят односекционный жилой дом по программе реновации

1 августа мэр Москвы Сергей Собянин подвел промежуточные итоги программы реновации, которую город реализует уже семь лет. Сергей Собянин отметил, что в 2023 году он поручил ускорить темпы реализации программы. Новоселье уже отметили больше 147 тысяч жителей, еще 20 тысяч сейчас в процессе переезда или оформления документов.