В Москве построят односекционный жилой дом по программе реновации

— Входная группа в жилую часть предусмотрена с двойными тамбурами и запроектирована со стороны улицы. Здесь появится вестибюль, помещение консьержа, зона для размещения почтовых ящиков, колясочная. В здании предусмотрено три лифта, — цитирует Ивана Щербакова сайт мэра Москвы.
Ожидается, что здание будет иметь V-образную форму и будет находиться на улице Летчика Бабушкина. Также на первом этаже разместятся помещения общественного назначения с отдельными входами, эта часть дома станет нежилым.
Сообщается, что в Бабушкинском районе по программе реновации уже переселили жителей 22 многоквартирных домов, а новоселье отметили 1,2 тысячи семей.
1 августа мэр Москвы Сергей Собянин подвел промежуточные итоги программы реновации, которую город реализует уже семь лет. Сергей Собянин отметил, что в 2023 году он поручил ускорить темпы реализации программы. Новоселье уже отметили больше 147 тысяч жителей, еще 20 тысяч сейчас в процессе переезда или оформления документов.
Основатель архитектурной компании «Прогресс» и архитектор Петр Анурин рассказал о важных параметрах работы программы. По его словам, скорость расселения домов — это один из самых важных параметров программы реновации.