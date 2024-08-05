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В трех районах Ташкента отключат свет, в двух — газ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в трех районах столицы будет приостановлено электроснабжение, еще в двух — не будет газа.

Источник: Podrobno.uz

Коммунальные службы проведут плановые ремонтные работы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По информации столичного РЭС, на время ремонтных работ останутся без электроснабжения следующие локации:

Бектемирский район — некоторые точки махалли «Забардаст» с 09:30 до 14:00;

Сергелийский район — некоторые участки махалли «Хабибий» с 10:00 до 17:00;

Яккасарайрский район — некоторые локации махалли «Конституция» с 10:00 до 17:00.

По данным «Худудгаз пойтахт», в Алмазарском районе без газа останутся 197 частных домовладений в махалле «Хастимам» и два оптовых потребителя;

В Шайхантахурском районе отключение затронет 85 частных домов, 65 коттеджей, 244 квартир в многоэтажных домах и 12 оптовых потребителей в махалле «Гульбазар».

Топлива не будет с 10:00 до 17:30.

ЖКХ