В трех районах Ташкента отключат свет, в двух — газ

Коммунальные службы проведут плановые ремонтные работы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
По информации столичного РЭС, на время ремонтных работ останутся без электроснабжения следующие локации:
Бектемирский район — некоторые точки махалли «Забардаст» с 09:30 до 14:00;
Сергелийский район — некоторые участки махалли «Хабибий» с 10:00 до 17:00;
Яккасарайрский район — некоторые локации махалли «Конституция» с 10:00 до 17:00.
По данным «Худудгаз пойтахт», в Алмазарском районе без газа останутся 197 частных домовладений в махалле «Хастимам» и два оптовых потребителя;
В Шайхантахурском районе отключение затронет 85 частных домов, 65 коттеджей, 244 квартир в многоэтажных домах и 12 оптовых потребителей в махалле «Гульбазар».
Топлива не будет с 10:00 до 17:30.