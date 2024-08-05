В Волгограде рабочая неделя начнется с отключения горячей воды

Отключение горячей воды связано с продолжающимися работами по подготовке к новому отопительному сезону.
Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, коммунальные службы проводят испытания на трубопроводах и проверки оборудования в котельных и тепловых пунктах. Эти работы требуют отключения подачи воды потребителям.
В августе без горячей воды будут оставаться жители отдельных улиц во всех районах города. «Волгоградская правда.ру» публикует полный список адресов, где люди некоторое время будут оставаться без горячего водоснабжения.