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В Волгограде рабочая неделя начнется с отключения горячей воды

Приостановка подачи ресурса с 5 августа коснется жителей ряда домов в четырех районах областного центра.

Отключение горячей воды связано с продолжающимися работами по подготовке к новому отопительному сезону.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, коммунальные службы проводят испытания на трубопроводах и проверки оборудования в котельных и тепловых пунктах. Эти работы требуют отключения подачи воды потребителям.

В августе без горячей воды будут оставаться жители отдельных улиц во всех районах города. «Волгоградская правда.ру» публикует полный список адресов, где люди некоторое время будут оставаться без горячего водоснабжения.

ЖКХ