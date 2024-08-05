В результате дождей в Приморье затоплено 482 приусадебных участка

В Приморье сильные ливни затопили 482 приусадебных участка. Отрезан от транспортного сообщения 21 населенный пункт, зафиксировано 77 переливов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МинГОЧС Приморья.
Больше всего затопило Красноармейский муниципальный округ, где пострадали 334 участка. В Чугуевском затоплены 121 участок, в Партизанском — 12. В Даьнереченском муниципалитете затоплены 11 приусадебных участка и два частных дома, в Яковлевском округе — четыре участка.
На дорогах края отмечается 77 переливов на территории 10 муниципалитетов. В Приморье отрезанным от транспортного сообщения оказался 21 населенный пункт.
«Населенные пункты, транспортная связь с которыми нарушена и альтернативный проезд отсутствует: в Тернейском округе их восемь, в Дальнереченском — три, еще четыре — в Красноармейском, три — в Дальнереченском, по два — в Чугуевском, Яковлевском, Ольгинском округах. Остается отрезанным село Партизан в Партизанском округе», — сообщили в региональном министерстве по делам ГО и ЧС.
В населенных пунктах имеется запас медикаментов, продуктов и предметов первой необходимости. Организована их доставка, работают четыре лодочные переправы.
Напомним, в связи с ухудшением паводковой обстановки наблюдается подтопление низменных участков в населенных пунктах округа. Для пострадавших от подтопления открыли пункты временного размещения (ПВР). Размыты пути сообщения, в Ольгинском округе смыло мост, в Лазовском округе введен режим ЧС, в Чугуевке подмыло мост.