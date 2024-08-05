В результате дождей в Приморье затоплено 482 приусадебных участка

«Населенные пункты, транспортная связь с которыми нарушена и альтернативный проезд отсутствует: в Тернейском округе их восемь, в Дальнереченском — три, еще четыре — в Красноармейском, три — в Дальнереченском, по два — в Чугуевском, Яковлевском, Ольгинском округах. Остается отрезанным село Партизан в Партизанском округе», — сообщили в региональном министерстве по делам ГО и ЧС.