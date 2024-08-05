На Большом Уссурийском возле Хабаровска ведут поиски павших советских воинов

Сотрудники посольства России в Китае провели мониторинг состояния российских воинских захоронений и мемориалов на северо-востоке Китайской Народной Республики. Они осмотрели 30 военно-мемориальных объектов в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мониторинг показал, что китайская сторона бережно относится к памяти о подвиге советских воинов. Организован постоянный уход за мемориалами, облагорожена и ухожена прилегающая территория. Большая часть объектов находится в хорошем состоянии. Но также были выявлены и памятники, нуждающиеся в проведении планового ремонта.
Во время поездки по северо-востоку Китая россияне также осмотрели три ранее не учтенных военно-мемориальных объекта, собраны сведения для их паспортизации: два захоронения советских военнослужащих в поселках Лунчжэнь и Синьфа близ города Удаляньчи провинции Хэйлунцзян и один объект на китайской части острова Большой Уссурийский. Уже начата архивно-поисковая работа для установления имен захороненных советских воинов и уточнения статуса мемориального объекта на острове Большой Уссурийский (по одним данным, памятник является братской могилой советских пограничников, по другим — знаком на месте их боя с японо-маньчжурами 17 мая 1939 года).
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После завершения демаркации границы та часть острова, где находился памятник, отошла к КНР, а новый мемориал открыли на территории островной пограничной заставы в июне 2022 года.
Имена бойцов, запечатленные на мемориальной доске: Толсточуб Владимир Васильевич, Телегеенко Иван Степанович, Набытов Михаил Иванович, Равинский Андрей Григорьевич, Герасимов Тихон Петрович, Беликов Алексей Иванович, Отрепьев Николай Иванович.