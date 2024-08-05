На Большом Уссурийском возле Хабаровска ведут поиски павших советских воинов

Во время поездки по северо-востоку Китая россияне также осмотрели три ранее не учтенных военно-мемориальных объекта, собраны сведения для их паспортизации: два захоронения советских военнослужащих в поселках Лунчжэнь и Синьфа близ города Удаляньчи провинции Хэйлунцзян и один объект на китайской части острова Большой Уссурийский. Уже начата архивно-поисковая работа для установления имен захороненных советских воинов и уточнения статуса мемориального объекта на острове Большой Уссурийский (по одним данным, памятник является братской могилой советских пограничников, по другим — знаком на месте их боя с японо-маньчжурами 17 мая 1939 года).