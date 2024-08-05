Мощные магнитные бури надвигаются на Приморье — когда ударит взрывная волна

В августе на Землю обрушится череда магнитных бурь, которую ощутят и жители Приморья. Причиной геомагнитной активности стал мощный рост активности на Солнце. Эксперты лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) прогнозируют намечающиеся вспышки высшего уровня, сообщает ИА PrimaMedia.
В воскресенье, 4 августа, зафиксирована магнитная буря планетарного масштаба. К-индекс, который используется для классификации геомагнитной активности, достиг практически 7 баллов из 9 возможных, что эквивалентно уровню магнитной бури G2.7. Такое событие считается пограничным между средним и сильным.
Специалисты лаборатории солнечной астрономии отметили, что на Солнце разворачивается мощный рост активности, что чревато вспышками высшего уровня.
«Взрывы происходят не в отдельном центре, а по всей площади звезды, на которой наблюдается исключительно большое число пятен. Появление вспышек X уровня в такой ситуации — вопрос времени. Энергии на Солнце для них в избытке», — уточнили астрономы.
Согласно долговременному прогнозу, в августе ожидается трехдневный магнитный шторм уровня G1. Предполагается, что он развернется с 25 по 27 августа.