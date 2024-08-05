214 жилых домов остаются подтопленными в Челябинской области

В Челябинской области из-за дождевого паводка остаются подтопленными 214 частных жилых домов и 325 приусадебных участков. Об этом утром 5 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В пунктах временного размещения находятся 30 человек, в том числе девять детей.
Накануне, 4 августа на заседании оперштаба по ликвидации последствий паводка сообщалось, что за последние сутки ситуация с подтоплениями значительно улучшилась во всех муниципалитетах, кроме Миасского городского округа. Вода ушла из домов в Коркино, Еманжелинском и Еткульском районах. При этом часть участков и подвалов в ряде территорий всё ещё остаётся подтоплена. Продолжается работа по откачке воды.
По данным ГОЧС Миасса, к вечеру 4 августа на территории округа сохранялась стабильно напряжённая обстановка из-за паводка. Отмечается, что все гидротехнические сооружения города находятся в рабочем состоянии, угрозы прорыва плотин нет. За вчерашний день уровень Иремельского водохранилища снизился на четыре сантиметра, Городского пруда — на сантиметр, Поликарповского пруда — на три сантиметра. Повышения уровня воды в реке Миасс не прогнозируют.