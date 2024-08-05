214 жилых домов остаются подтопленными в Челябинской области

Накануне, 4 августа на заседании оперштаба по ликвидации последствий паводка сообщалось, что за последние сутки ситуация с подтоплениями значительно улучшилась во всех муниципалитетах, кроме Миасского городского округа. Вода ушла из домов в Коркино, Еманжелинском и Еткульском районах. При этом часть участков и подвалов в ряде территорий всё ещё остаётся подтоплена. Продолжается работа по откачке воды.