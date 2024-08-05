В Азове откроют бюст адмиралу Федору Ушакову

Федор Федорович был не только великим флотоводцем. Главнее всего для адмирала Ушакова была христианская вера, Божьи заповеди и основанная на них самоотверженная любовь к Отечеству. Он любил людей, был скор и щедр на помощь, жертвовал всем, что имел, хранил благочестие. Именно поэтому имя святого праведного воина Феодора священно не только для моряков, но и для всех православных христиан.