Около 1,3 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Порядка 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, время ожидания более трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«В очереди со стороны Тамани находится 1300 транспортных средств. Время ожидания более трех часов» — говорится в сообщении по данным на 7.00 мск.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей «пикап». Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.