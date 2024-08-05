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Около 1,3 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

Около 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Порядка 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, время ожидания более трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1300 транспортных средств. Время ожидания более трех часов» — говорится в сообщении по данным на 7.00 мск.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей «пикап». Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.