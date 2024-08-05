Стало известно, какие адреса затронет плановое отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска 8 августа 2024

Отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска 8 августа 2024 произведут на два дня. С плановым прекращением подачи холодного водоснабжения столкнуться жители лишь центральной части района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— С 22:00 8 августа до 12:00 10 августа будет отключено холодное водоснабжение в жилых домах и административных зданиях: поселок Затон, Глазково, Студгородок, по железной дороге — район ж/д вокзала, ж/д станции «Академическая», ж/д станции «Мельниково», Глазковская гора, Кайская гора, — пояснили в администрации.
Отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска 8 августа 2024 произведут в рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду. Жителей просят отнестись к работам с пониманием.
Доставка воды будет осуществляться только к соцобъектам.