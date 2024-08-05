В Башкирии продолжает расти уровень воды в реках

На контроле находятся две ситуации, связанные с подтоплением дороги в Уфе, а также сходом горной массы на дорогу в Бурзянском районе. Подтопленных домов и придомовых территорий нет.
Максимальные подъемы уровня воды за сутки произошли:
на реке Белая в Бирске, динамика уровня воды за сутки + 20 см, текущий уровень 377 см, выход реки на пойму 820 см;
на реке Белая в районе монумента Дружбы в Уфе, динамика уровня воды за сутки + 12 см, текущий уровень 341 см, выход реки на пойму 600 см.
Уровень воды снизился на реке Каряка в деревне Верхнеакбашево на 30 см, на реке Белая в деревне Верхнебиккузино Кугарчинского района на 29 см, на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района на 25 см.
Мониторинг водохранилищ республики продолжается.