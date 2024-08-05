Жители более 30 улиц Краснодара временно останутся без света 5 августа

Жителей Краснодара предупредили о плановом отключении электроэнергии на некоторых улицах. По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы города без света временно останутся более 30 улиц.
Подачу электричества ограничат на следующих улицах: ул. Старокубанская, ул. Минская, ул. Гаражная, ул. Аэродромная, ул. Рашпилевская, ул. Офицерская, ул. Нефтяная, ул. Захарова, ул. Южная, ул. Заводская, ул. Чекистов пр., ул. Тимашевский пр., ул. Тбилисский пр., ул. Малороссийский пр., ул. Мостовской пр., ул. Динской пр., ул. Тимашевский пр., ул. Обозный пер., ул. Целиноградская, ул. Новотитаровская, ул. Новосельская, ул. Ейское шоссе, ул. Большевистская, ул. Профессора Рудакова, ул. Гусника, ул. Мачуги, ул. Фадеева, ул. Ленина, ул. Шевченко, ул. Орджоникидзе, ул. Краевая, ул. Колхозная.
Отключение электроэнергии запланировано в период с 09:00 до 17:00 часов.