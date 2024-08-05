Закон о защите Байкала: ученые написали новое письмо

Споры длятся уже более года. Ученые делали самостоятельные экспертизы предлагаемого законопроекта и доказали, что возможность перевода земель защитных лесов в земли населенных пунктов даст возможность для злоупотреблений и легализации незаконно возникших строений. И вместо сноса расплодившихся нелегальных баз, домов отдыха под видом частных домов и туристических объектов, построенных с нарушениями, их будут легализовывать, строить новые — и порушат всю экосистему берегов. У таких объектов нет инфраструктуры, очистных сооружений, они сливают и сбрасывают отходы как придется, бывает — прямо на берег, и совершенно не заботятся об экологии (или заботятся о ней во вторую очередь, а в первую — о собственной прибыли).