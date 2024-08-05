Закон о защите Байкала: ученые написали новое письмо

Письмо на имя председателя думы и глав комитетов подписали 120 человек — авторитетные ученые, экологи, общественники, представитель Буддистской традиционной сангхи России, просто неравнодушные граждане. Они просят учесть заключения ученых при внесении поправок в законопроект — и не допустить второго чтения без учета замечаний научного и экологического сообщества.
Напомним, в Госдуме РФ готовятся ко второму чтению законопроекта, предполагающего внесение изменений в статью 25−1 Федерального закона «Об охране озера Байкал» и статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе». Депутаты уверены, что закон пойдет на пользу хозяйствованию, ученые считают, что он приведет к деградации озера. Ученые настаивают на том, что торопиться с поправками нельзя — нужно учесть все нюансы. Научное сообщество уверено, что по большому счету предлагаемые поправки вовсе не нужны — нужно всего лишь правильно применять те нормативы, которые уже приняты и прописаны.
В этот раз большое коллективное письмо отправилось по многим адресам: президенту РФ Владимиру Путину, председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову, министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
«Представляется недопустимым столь спешное законодательное решение этих вопросов в отсутствие оценки экологических последствий планируемых нововведений, комплексной оценки текущего состояния инфраструктуры на Байкале и стратегического документа, определяющего направления развития Байкальской природной территории», — сказано в этом письме. Оно содержит в том числе указание на «фактологические ошибки» в приложениях к законопроекту и рассматривает последствия принятия поправок в предлагаемой редакции.
Также письмо указывает на то, что «пояснительная записка к Законопроекту, материалы, сопровождающие его внесение в Государственную Думу, не содержат никаких сведений о научном обосновании и всесторонней оценке последствий реализации планируемых мер, а также имеющихся альтернатив предлагаемым новациям».
За принятие законопроекта во втором чтении активно выступает депутат Госдумы Сергей Тен. Напомним, он является одним из авторов поправок. Депутат опубликовал пространный пост в своем телеграм-канале, в котором указал, что все защитники Байкала — то есть выступающие против поправок ученые — на самом деле подвергают озеро смертельной опасности.
В своем посте Сергей Тен заявил, что ученые якобы доказали, что в ближайшее время в Слюдянском районе следует ожидать схода селей, которые способны снести карт-накопители с отходами БЦБК, Транссиб и несколько поселков. И чтобы этого избежать, нужно срочно проводить селезащиту — именно для этого в закон и внесли разрешение на сплошные рубки.
Кроме этого, поправки в закон «Об охране озера Байкал», по мнению депутата Тена, дадут возможность провести ремонт мостов на Транссибе и БАМе, сделать дамбы для защиты от паводков, убрать старые деревья, которые реки сносят в Байкал, и они потом там гниют. В общем, законопроект, по словам Сергея Тена, хорош и его нужно срочно принять…
Но, как указывают авторы письма, действующая редакция не запрещает проведение селезащитных мероприятий — для которых не нужно переводить участки земли из лесного фонда в общее пользование, не нужны сплошные рубки (да и почти никакие рубки не нужны). Селезащита подразумевает по большому счету расчистку русел рек, по которым в Иркутской области чаще сходит сель, уборку деревьев, которые ломаются потоками и могут создавать заторы. Ну и насыпку дамб по берегам.
Не мешает старый закон ремонтировать мосты и строить новые на месте старых. А для развития БАМа и Транссиба ОАО «РЖД» получила отдельное разрешение на ведение рубок отдельно и обязалась за это пятикратно компенсировать вырубленные деревья. И кстати, это разрешение совсем недавно продлили до 2034 года — так что расширение железной дороги к новому законопроекту отношения не имеет.
Иркутские ученые совсем недавно писали письма и обращения, в то числе в Госдуму. И сейчас они продолжают настаивать, что законопроект, который в первом чтении приняли в июле 2023 года, ко второму чтению получил поправки, вредящие Байкалу, а не защищающие его. И это как раз те самые разрешаемые сплошные рубки, возможность перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли общего пользования. Ученые считают, что эти нормативы в новой редакции закона ведут к экологическим проблемам.
Споры длятся уже более года. Ученые делали самостоятельные экспертизы предлагаемого законопроекта и доказали, что возможность перевода земель защитных лесов в земли населенных пунктов даст возможность для злоупотреблений и легализации незаконно возникших строений. И вместо сноса расплодившихся нелегальных баз, домов отдыха под видом частных домов и туристических объектов, построенных с нарушениями, их будут легализовывать, строить новые — и порушат всю экосистему берегов. У таких объектов нет инфраструктуры, очистных сооружений, они сливают и сбрасывают отходы как придется, бывает — прямо на берег, и совершенно не заботятся об экологии (или заботятся о ней во вторую очередь, а в первую — о собственной прибыли).
В новом письме ученые и общественники также указали, что много лет научное сообщество и представители публичной власти выступают за разработку системных мер поддержки местного населения, которое несет неизбежную нагрузку из-за природоохранных мероприятий. А вот авторы законопроекта, декларируя цели защиты прав и законных интересов жителей, не отражают этих вопросов в тексте законопроекта.
В свете острых споров за новый законопроект хотелось бы понять, что думают и другие наши депутаты и сенаторы, которым народ доверил представительство в Госдуме — доверив таким образом и Байкал. Очень ждем.