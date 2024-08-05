В Хабаровском крае пересматривают графики работы выездных врачей

В Хабаровском крае графики работы выездных бригад медицинских специалистов узкого профиля сделают более удобными для жителей отдалённых поселений региона. При этом будут учтены потребности пациентов в тех или иных врачах. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы регионального Минздрава.
— По поручению врио губернатора края Дмитрия Демешина мы тщательно пересматриваем графики работы выездных бригад, изменяем их с учётом потребности населения в посещении конкретных специалистов. Нам важно слышать жителей, откликаться на их просьбы, при этом учитывая транспортную доступность и занятость специалистов. Работаем над тем, чтобы жители самых маленьких поселений, удалённых от крупных городов, могли регулярно проверять состояние своего здоровья, — отметила и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Инна Малинина.
В выездной работе задействованы специалисты 13 лечебных учреждений нашего региона. Но основную нагрузку берут на себя краевые консультативно-диагностические центры. Так, например, Территориальный КДЦ Комсомольска-на-Амуре высадит в августе медицинский десант в Солнечном районе. Специалисты примут пациентов в посёлках Харпичан, Эворон, Горин, Кондон, Хальгасо, Хурмули, ДСЗ и Горный.
А хабаровский КДЦ «Вивея» в последний месяц лета будут работать в Вяземском районе в сёлах Дормидонтовка, Капитоновка, Аван, Котиково, Забайкальское, Шереметьево и в городе Вяземский. Точные графики будут опубликованы в социальных сетях краевого Минздрава.
— В первую очередь такие выезды направлены на выявление особо опасных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. После осмотра врачи могут направить пациента на дообследование в краевые стационары, в тяжёлых случаях — на госпитализацию, — уточнили в пресс-службе Минздрава Хабаровского края.
Всего с начала этого года выездные врачебные бригады осмотрели больше 22 тысяч жителей из отдаленных и труднодоступных поселений, среди которых 16 тысяч детей. Работа эта организована по национальному проекту «Здравоохранение».