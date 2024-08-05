В Хабаровском крае пересматривают графики работы выездных врачей

— По поручению врио губернатора края Дмитрия Демешина мы тщательно пересматриваем графики работы выездных бригад, изменяем их с учётом потребности населения в посещении конкретных специалистов. Нам важно слышать жителей, откликаться на их просьбы, при этом учитывая транспортную доступность и занятость специалистов. Работаем над тем, чтобы жители самых маленьких поселений, удалённых от крупных городов, могли регулярно проверять состояние своего здоровья, — отметила и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Инна Малинина.