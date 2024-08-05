В Башкирии дожди будут идти еще всю неделю — МЧС

В Башкирии на контроле регионального МЧС остаются две ситуации, связанные с переливом дороги к садам «Казарез» и «Альбатрос» в Демском районе Уфы и оползнем горной массы земли со склона горы при въезде в деревню Мурадымово в Бурзянском районе.
По данным пресс-службы МЧС по РБ, в Уфе на месте дежурят сотрудники управления гражданской защиты для организации перевозки жителей. Автодорога деревни Мурадымово — села Старосубхангулово, по состоянию на 9 часов утра 5 августа, полностью открыта, продолжается укрепление дорожного полотна. Жалоб от населения не поступило.
В связи с освобождением от воды дороги в детский оздоровительный лагерь «Чайка» в Стерлитамакском районе ситуацию с контроля сняли.
«Постоянный мониторинг уровня рек и сброса воды на водохранилищах продолжается. Сброс воды на Нугушском и Юмагузинском водохранилищах незначительно увеличен из-за возросшего притока вследствие обильных ливневых дождей».