В Башкирии дожди будут идти еще всю неделю — МЧС

В Башкирии на контроле регионального МЧС остаются две ситуации, связанные с переливом дороги к садам «Казарез» и «Альбатрос» в Демском районе Уфы и оползнем горной массы земли со склона горы при въезде в деревню Мурадымово в Бурзянском районе.