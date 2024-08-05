На улице — жара, а в домах нет ни света, ни воды: Кишинев ожидают большие ремонтные работы — список улиц, где они пройдут

Жители трёх секторов столицы временно останутся без электричества:
О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
Центр:
М. Эминеску, 55, М. Варлаам, 73, 73/75, 75, 84 — частично, с 08:50 до 16:50.
Чеканы:
М. чел Батрын, 6, 8/1, 8/3, 10, 10A, 10/2, 10/3, 9999, П. Заднипру, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 16/1, 16/3 — частично с 09:50 до 12:30.
А. Руссо, 24, 24A, 24/1, 24/2, 26/2, 28, Д. Латинэ, 11/1, 11/3, 11/4, 13, 13/1 — с 13:00 до 17:00.
Рышкановка:
Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A, Колумна, 171, М. Витязул, 18−20, 20/3, 29, Петрикань, 84−86 — частично, с 08:00 до 19:00.
Десятки столичных потребителей останутся без воды в кране.
О плановых отключениях информирует поставщик услуги.
Так, с 09.00 до 13.00 воды не будет на Чеканах, на улицах:
М. Драган, 30/1; 30/2; 32/1; 32/2; 34/1; 34/2; 36/1; 36/2; 28/2; 30/3; Чокана, 12.
С 09.00 до 14.00 воду отключат на Ботанике по следующим адресам:
Сармизеджетуса, 24/1; 20/2; Помпиерилор.