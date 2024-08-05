Неустойчивая погода ждет Хабаровский край 6 августа

В Хабаровском крае во вторник, 6 августа, испортится погода. На территории региона пройдут дожди, местами ливни. Самая плохая обстановка прогнозируется в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Амурском, Нанайском, Солнечном, а также Комсомольском районах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице ожидается кратковременный дождь. Ночью 20−22 градуса, днем от 27 до 29. Ветер юго-западный усилится от семи до 12 метров в секунду.
На юге местами кратковременные дожди и ливни, температура 18−23 градуса ночью и 26−31 градус днем. Южный ветер усилится до 11 метров в секунду.
В центральной части региона местами кратковременные дожди и ливни. В Советско-Гаванском и Ванинском районах осадков не будет. Ночью 11−23 градуса, днем — 21−31 градус. Ветер юго-восточный и южный от пяти до 14 метров в секунду.
На севере местами дожди. Ночью от девяти до 19 метров в секунду, днем — 12−32. Ветер восточных направлений до 12 метров в секунду.