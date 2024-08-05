Два боксера из Узбекистана вырвались в финал Олимпиады-2024. Сегодня начинают соревнования борцы

Навбахор Хамидова провела свой второй бой в рамках Олимпиады. На этот раз наша соотечественница боролась с чемпионкой мира 2018 года Чен Ниен Чин (Китайский Тайбэй) и оказала достойное сопротивление. Однако поединок был решен в пользу Чин, и Хамидова завершила участие на Олимпиаде.