Два боксера из Узбекистана вырвались в финал Олимпиады-2024. Сегодня начинают соревнования борцы

Итоги двух дней, 3 и 4 августа, соревнований на Олимпиаде.
Национальный олимпийский комитет сообщил, что Анна Пракатень завершила свое участие на Олимпиаде, заняв 11-е место в академической гребле.
Представитель сборной Узбекистана по велоспорту Никита Цветков начал свое участие в шоссейной групповой гонке, в которой надо было одолеть дистанцию 273 километра. К сожалению, Никита не смог финишировать.
Команда наших дзюдоистов, выиграв у сборной Канады, проиграла командам из Италии и Кореи, и осталась без медалей.
Знаменосец делегации Узбекистана на Олимпийских играх Абдумалик Халоков вышел в полуфинал. Наш боксер, выступавший в весовой категории −57 килограммов, поднялся на ринг с испанцем Хосе Килесом и обеспечил себе как минимум бронзовую награду Олимпиады. Но мы ждем от Халокова только золотую медаль.
Чемпион мира по боксу Асадхуджа Муйдинхуджаев (-71 килогамм) стал автором очередной награды отечественной делегации. В четвертьфинальном поединке Муйдинхуджаев состязался против Николая Тертеряна (Дания) и, победив, вошел в ряды полуфиналистов. Браво, Асадхуджа!
Навбахор Хамидова провела свой второй бой в рамках Олимпиады. На этот раз наша соотечественница боролась с чемпионкой мира 2018 года Чен Ниен Чин (Китайский Тайбэй) и оказала достойное сопротивление. Однако поединок был решен в пользу Чин, и Хамидова завершила участие на Олимпиаде.
4 августа Анвар Анваров начал участие на Олимпийских играх, он участвовал в квалификационной стадии по прыжкам в длину и по итогам первой попытки зафиксировал результат 7,57 метра.
Велосипедистки Ольга Забелинская и Янина Кускова стартовали в программе групповой гонки на 158 километров.
Ольга Забелинская финишировала 51-й, а Янина Кускова — 70-й, на этом участие девушек в Олимпиаде завершилось.
Чемпион летних Олимпийских игр Рио-2016 по боксу Хасанбой Дусматов во второй раз в своей спортивной карьере пробился в финал Олимпиады. В полуфинале Дусматов поднялся на ринг против представителя Кабо-Верде Давида де Пины и с явным преимуществом одержал победу.
Лазизбек Мулложонов также успешно провел полуфинальный поединок! Призер чемпионата мира по боксу Лазизбек Мулложонов вошел в ряды финалистов. В полуфинале наш спортсмен победил представителя Таджикистана Давлата Болтаева и теперь выйдет на ринг 9 августа — будет бороться за титул Олимпийского чемпиона.
Наш легкоатлет Сафина Садуллаева начала участие в финале соревнований по прыжкам в высоту. В финальной программе Сафина заняла седьмое место с результатом 1,95 метра. И на этом завершила участие в Олимпиаде.
Сегодня, 5 августа, на Олимпиаде стартуют соревнования по спортивной борьбе. В 18:00 по ташкентскому времени за сборную Узбекистана выступит Ислом Бахромов, борец по греко-римской борьбе, в весе до 60 килограммов.