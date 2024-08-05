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Что делать казахстанцам, получившим гранты

Молодым казахстанцам, получившим свидетельство о гранте, рассказали о дальнейших действиях. С заявлением выступил советник министра науки и высшего образования Руслан Емелбаев, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

По его словам, свидетельство о гранте доступно на сайте grant.testcenter.kz.

Абитуриенты должны подать документы в вузы для зачисления на грант или на платной основе до 25 августа (включительно).

В приемные комиссии необходимо предоставить следующие документы:

  • удостоверение личности;
  • фото размером 3×4;
  • аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников колледжей;
  • медицинская справка по форме № 075/у;
  • приписное свидетельство из военкомата для юношей;
  • электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта (при наличии);
  • подтверждающие документы по льготным категориям (при наличии).

«Удачи, будущие студенты!».

Руслан Емелбаев

3 августа 2024 года был опубликован список обладателей грантов на обучение в вузах Казахстана.

С полным текстом документа можно ознакомиться по этой ссылке.

Наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления.