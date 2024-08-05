Что делать казахстанцам, получившим гранты

По его словам, свидетельство о гранте доступно на сайте grant.testcenter.kz.
Абитуриенты должны подать документы в вузы для зачисления на грант или на платной основе до 25 августа (включительно).
В приемные комиссии необходимо предоставить следующие документы:
- удостоверение личности;
- фото размером 3×4;
- аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников колледжей;
- медицинская справка по форме № 075/у;
- приписное свидетельство из военкомата для юношей;
- электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта (при наличии);
- подтверждающие документы по льготным категориям (при наличии).
«Удачи, будущие студенты!».
3 августа 2024 года был опубликован список обладателей грантов на обучение в вузах Казахстана.
С полным текстом документа можно ознакомиться по этой ссылке.
Наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления.