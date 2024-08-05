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Воронежцев ожидает дождливая рабочая неделя

Погоду будет определять циклон.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

Наступившая рабочая неделя в Воронеже будет дождливой — осадки ожидаются в понедельник, среду и четверг. Дневная температура воздуха снизится — жары в Воронеже в ближайшие дни не ожидается. В среду воздух прогреется до +26 градусов. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра в понедельник, 5 августа.

Сегодня в Воронеже облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Скорость северного ветра составит 7−12 м/сек. Воздух прогреется до +22…+24 градусов. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

В ночь на вторник, 6 августа, термометры в столице Черноземья покажут +13…+15 градусов, в светлое время суток — от 24 до 26 градусов тепла. Скорость северо-западного ветра составит 7−12 м/сек. Будет облачно, с прояснениями.

Днем среды, 7 августа, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура ночью составит +13…+15 градусов, днем ожидается +25…+27 градусов.

Четверг обещает быть дождливым — осадки ожидаются ночью и днем. В светлое время суток термометры покажут +22…+24 градуса.

В пятницу, 9 августа, наконец-то выглянет солнце. Воздух днем прогреется до +23…+25 градусов.

Несмотря на то, что сильной жары на этой неделе не предвидится, на юге и востоке региона продолжает сохраняться максимальный, V класс пожарной опасности. На данный момент он установлен в Борисоглебском городском округе, в Грибановском, Поворинском, Терновском, Богучарском, Верхнемамонском, Кантемировском, Петропавловском и Россошанском районах.