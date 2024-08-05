Воронежцев ожидает дождливая рабочая неделя

Наступившая рабочая неделя в Воронеже будет дождливой — осадки ожидаются в понедельник, среду и четверг. Дневная температура воздуха снизится — жары в Воронеже в ближайшие дни не ожидается. В среду воздух прогреется до +26 градусов. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра в понедельник, 5 августа.